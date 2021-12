Growth Hacker: come imparare il "lavoro del futuro"

Oltreoceano è stato etichettato come “il lavoro del futuro”, quella figura professionale che è ormai indispensabile per trasformare ogni idea innovativa in un'impresa di successo. Di chi parliamo? Del “Growth Hacker”: a metà fra un ingegnere informatico ed un esperto di marketing, il suo ruolo è quello di gestire i canali Social di un'azienda, scrivendo al contempo contenuti interessanti. Il successo di questa professione è il segno inequivocabile che ormai internet è diventato il punto di forza di milioni di aziende in tutto il mondo, che si affidano alla rete e alle sue potenzialità per attrarre sempre più clientela. Per questo motivo il campo del Growth Hacking – conosciuto anche come Growth Marketing – è fra i più pagati al mondo, con cifre che si aggirano fra i 60 mila e i 170 mila euro annui. Questo perché si tratta di una figura professionale piuttosto difficile da trovare. Proprio ci troviamo di fronte ad un campo poco saturo, una possibilità di carriera diventa un'incredibile occasione. Come? Approfittando dei corsi Domestika, la piattaforma creativa più diffusa del web, che offre un pacchetto da due corsi tutti dedicati al Growth Marketing al 69% di sconto.

Growth Marketing e Domestika: vale la pena?

La risposta è sì: i corsi Domestika sono gestiti dai più esperti professionisti di ogni settore, perciò hai la certezza di apprendere dai migliori. In più, la piattaforma rispetta i tuoi impegni e i tuoi ritmi grazie alle videolezioni ad accesso illimitato che ti consentono di seguire il corso quando, come e dove vuoi, anche attraverso la comodissima applicazione ufficiale. Ogni insegnante, inoltre, metterà a disposizione delle risorse aggiuntive che ti aiuteranno a consolidare e a mettere in pratica quanto appreso. Il pacchetto da due corsi, nello specifico, offre un vastissimo catalogo digitale fra cui scegliere, adattandosi così alle esigenze di ognuno.

Fra i più venduti, ad esempio, c'è l'interessantissimo corso per imparare a sfruttare Google e Facebook Ads anche se non hai alcuna conoscenza; oppure c'è il corso che ti aiuta a sviluppare il tuo personal branding autentico, se sei un freelance. Senza dimenticare l'utilissimo corso di Social media strategy, che va a braccetto con le videolezioni a tema Brand Strategy per Instagram. Le possibilità sono davvero moltissime, dedicate sia ai principianti che agli utenti più esperti, e scorrendo fra i titoli sarà complicato scegliere a quali dedicarsi. Fortunatamente Domestika ha preparato il pacchetto da due corsi ad un prezzo davvero eccezionale: soltanto 14,90 euro. Praticamente come acquistarne due al prezzo di uno. Infine, al termine di ogni corso, l'utente potrà ricevere un pratico attestato di completamento personalizzato e firmato dall'insegnante.