Gruppo di continuità a meno di 100€: assicurazione inclusa

La settimana di sconti folli è finita, tuttavia non mancano le occasioni da prendere al volo su Amazon. Quello che vi suggeriamo è un gruppo di continuità, che il portale di e-commerce oggi propone al prezzo più basso mai registrato: l’APC ES700. Si tratta di un prodotto entry-level perfetto per la casa e per l’ufficio.

APC ES700: caratteristiche tecniche

L’UPS in questione garantisce una potenza di 700VA sufficiente per apparecchiature come PC, monitor, console da gioco, stampanti o fax. Il dispositivo infatti è pensato soprattutto per proteggere dalla perdita di dati causata da uno spegnimento improvviso. In caso di interruzione elettrica infatti il gruppo di continuità fornisce diversi minuti per effettuare il salvataggio di eventuali lavori in sviluppo e spegnere correttamente le apparecchiature.

Nel caso specifico però ritroviamo anche 3 porte RJ45 che garantiscono la continuità della connessione oltre che dell’alimentazione delle apparecchiature. Inoltre la protezione è garantita da sovratensioni, sovracorrenti, picchi o fulmini. Molto interessanti le funzioni di risparmio energetico e ricarica intelligente della batteria che ne permette una vita utile maggiore. Questa può anche essere sostituita una volta esausta.

Una delle caratteristiche fondamentali però è la garanzia che l’azienda fornisce insieme al dispositivo. Oltre alla tradizionale garanzia sull’UPS, APC garantisce anche le apparecchiature che vengono collegate ad esso. La società infatti fornisce una copertura fino a 100.000 euro in caso di danni agli apparecchi durante l’utilizzo del gruppo di continuità.

Al prezzo di 91,52 euro su Amazon, con uno sconto di quasi 40 euro sul prezzo di listino, è un piccolo affare per un accessorio utile in ogni situazione.