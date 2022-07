Gruppo di continuità: questo sconto è meglio del Prime Day

Tecnoware cala l’asso con uno sconto extra applicato al proprio gruppo di continuità ERA PLUS 2000. Si tratta di un UPS affidabile e di alta capacità, utile a garantire continuità operativa quando gli sbalzi di corrente dovessero fare scherzi. Due le funzionalità principali: difendere i propri device da pericolosi sbalzi di tensione e garantire alimentazione anche quando dovesse esserci un improvviso black-out.

L’UPS Tecnoware ha una capacità da 2000VA: promette autonomia fino a 40 minuti con 1 PC o 120 minuti con un modem. “La Tecnologia AVR Plus di Tecnoware“, spiega il gruppo, “stabilizza costantemente la tensione in uscita, proteggendo ogni apparecchio connesso da fluttuazioni di rete e limitando i rischi di sovraccarico, corto circuito o surriscaldamento“. Le dimensioni sono minime (13x32x18,2 cm) e l’installazione è minima: è sufficiente collegare, alimentare e accendere.

Del tutto indispensabile in ufficio, del tutto utile in casa, del tutto necessario per poter avere sempre la certezza di poter salvare i propri file prima di qualsiasi imprevisto. Lo sconto del 19% disponibile in queste ore porta il prezzo da 159 a 129 euro, addirittura al di sotto del livello raggiunto in occasione del recente Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.