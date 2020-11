Gruppo di continuità scontato del 42% su Amazon

Si sa per quanto possa capitare di rado, quando va via la corrente è sempre rischioso sia per le apparecchiature quanto per il lavoro che stavamo svolgendo. Il Black Friday di Amazon oggi corre in aiuto con un’ottima promozione sul gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 750.

PSU Tecnoware Era Plus 750: caratteristiche tecniche

L’Era Plus 750 rappresenta un ottimo PSU entry-level da 750 VA, in grado di offrire fino a 10 minuti di autonomia per il nostro PC e fino a 40 minuti per un modem router. Si tratta naturalmente di un prodotto rivolto principalmente ai computer da ufficio, che richiedono un’erogazione di potenza abbastanza esigua. Questo ci da il tempo necessario per salvare tutto il lavoro che abbiamo svolto e spegnere il PC in maniera corretta. Il dispositivo infatti è dotato di 2 prese schuko per collegare contemporaneamente due device.

Naturalmente l’uso suggerito è proiettato al PC, ma nulla vieta di collegare qualsiasi altra apparecchiatura dalle console di gioco, ai registratori di cassa. Molto comodi invece i livelli di protezione, che garantiscono la sicurezza degli apparecchi da sovratensioni, sovracorrenti e sbalzi. In aggiunta la tecnologia esclusiva AVR Plus di Tecnoware stabilizza costantemente la tensione in uscita proteggendo i sistemi dalle fluttuazioni.

Al prezzo di 34,99 euro su Amazon, con uno sconto di addirittura il 42%, è un’ottima soluzione, pratica e soprattutto economica, per proteggere i propri dispositivi e dati.