Gruppo FS utilizzerà Microsoft 365 Copilot

Gruppo FS e Microsoft hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica che prevede l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali di FS Italiane. In base all’accordo, oltre 50.000 dipendenti avranno accesso a Microsoft 365 Copilot e potranno partecipare a programmi di formazione.

Microsoft 365 Copilot per il Gruppo FS

L’accordo è stato ufficializzato al termine di un duplice incontro tra FS Italiane e Microsoft. A San Francisco si sono incontrati Judson Althoff (CEO di Microsoft Commercial Business) e Massimiliano Garri (Chief Technology, Innovation & Digital Officer) di FS Italiane. A Roma si sono incontrati invece Stefano Antonio Donnarumma (Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS) e Vincenzo Esposito (Amministratore Delegato di Microsoft Italia).

L’obiettivo principale della partnership è velocizzare la trasformazione digitale del Gruppo FS attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, in linea con il Piano Strategico 2025-2029. Sfruttando i servizi AI di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività.

Gli oltre 50.000 dipendenti del Gruppo FS avranno accesso a Microsoft 365 Copilot, l’assistente AI integrato nelle app della suite di produttività che diventerà un supporto al lavoro quotidiano. Sono previsti anche programmi di formazione e potenziamento delle competenze. Dalla partnership si attendono due benefici principali:

Efficienza operativa : snellimento dei processi aziendali e riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. Gli strumenti basati sull’AI permetteranno ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore

: snellimento dei processi aziendali e riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. Gli strumenti basati sull’AI permetteranno ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore Progetti strategici: prodotti e servizi più personalizzati, efficienti e reattivi per l’ecosistema ferroviario

Microsoft 365 Copilot permetterà inoltre ai dipendenti del Gruppo FS di accedere agli agenti AI che aiuteranno l’azienda ad avere un controllo più efficace sui propri servizi. Ciò consentirà anche di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema ferroviario.

Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, ha dichiarato: