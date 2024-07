GStreamer 1.24.6 migliora la compatibilità con FFmpeg 7.0

GStreamer ha recentemente annunciato il rilascio del framework multimediale open source GStreamer 1.24.6. Questo ultimo aggiornamento della serie stabile 1.24 promette prestazioni e sicurezza migliorate per i suoi utenti su varie piattaforme. Nello specifico, l’update include una correzione per la compatibilità con l’ultimo FFmpeg 7.0. Ciò garantisce un’integrazione più fluida con altri progetti multimediali che si basano su questa libreria essenziale.

Ulteriori miglioramenti coprono un ampio spettro di funzionalità del framework. In primis vi è l’integrazione Android e Qt. Il plugin qmlglsink è stato corretto per risolvere i problemi di visualizzazione dei contenuti sui dispositivi Android più recenti. Ciò ha sistemato i problemi critici dell’interfaccia utente per gli sviluppatori di dispositivi mobili. Inoltre, è stato introdotto lo streaming adattivo. Il plugin adaptivedemux ora gestisce correttamente i flussi di sottotitoli, il che migliora notevolmente l’accessibilità nella riproduzione multimediale. Infine, vi è anche l’elaborazione grafica e video. Le correzioni nelle interazioni del toolkit CUDA e nei plugin del compositore Direct3D (d3d11compositor, d3d12compositor) migliorano l’elaborazione grafica, in particolare in ambienti che richiedono codifica e rendering video ad alta efficienza.

GStreamer 1.24.6: le altre novità dell’aggiornamento

Le correzioni di sicurezza includono modifiche al modo in cui vengono gestite le risorse di memoria e dispositivo. Queste includono la correzione della gestione dello stride DMABUF nel plugin “va” e la prevenzione delle perdite di memoria in vari moduli. Queste modifiche mirano a prevenire potenziali vulnerabilità e migliorare la sicurezza complessiva delle applicazioni che utilizzano GStreamer. Per gli sviluppatori, l’aggiornamento arricchisce la versatilità del toolkit con correzioni in decodebin3 per la selezione dello stream e miglioramenti nei plugin Rust, che sono sempre più popolari per le loro prestazioni e funzionalità di sicurezza.

Plugin come audioloudnorm e webrtcsink hanno ricevuto aggiornamenti critici, migliorando l’esperienza di sviluppo e le prestazioni delle applicazioni che si basano su questi componenti. I file binari per Android, iOS, macOS e Windows saranno rilasciati a breve. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche in GStreamer 1.24.6, consultare il changelog completo oppure il sito web ufficiale.