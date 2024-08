GStreamer 1.24.7 arriva con correzioni di bug audio e visivi

GStreamer ha annunciato il rilascio della versione 1.24.7 del suo framework multimediale open source e multipiattaforma. Tale aggiornamento, l’ultimo della serie stabile 1.24, è incentrato esclusivamente sulla correzione di bug. Il team di sviluppo ha affrontato diversi problemi importanti. In particolare, GStreamer 1.24.7 risolve i problemi di compatibilità con i file audio APE e Musepack. Inoltre, corregge un bug riguardante la riproduzione GIF quando si utilizza FFmpeg 7.0, garantendo una gestione dei media più fluida tra diversi tipi di file. L’aggiornamento apporta anche miglioramenti al componente playbin3, correggendo un potenziale scenario di stallo quando più istanze vengono eseguite in parallelo con glimagesink. Allo stesso modo, gli utenti che sfruttano Video4Linux (v4l2) e l’API VA potranno notare una maggiore stabilità. Ciò grazie alle correzioni per potenziali stalli quando si utilizzano più elementi VA contemporaneamente.

Tra gli altri notevoli miglioramenti, il modulo qt6 ha ricevuto diverse correzioni, migliorando la funzionalità di qmlgl6src e qmlgl6sink nelle applicazioni QML. Inoltre, il componente rtspsrc ora include una proprietà per forzare l’uso di URL di configurazione non standard per i server RTSP. GStreamer 1.4.27 ha anche migliorato la riproduzione senza interruzioni e le capacità di cambio programma all’interno del plugin urisourcebin, rendendo più fluide le transizioni tra i flussi multimediali.

Sul fronte dello sviluppo, il team GStreamer ha aggiornato il sistema di build cerbero per supportare l’ultima libvpx 1.14.1. Inoltre, ha mappato 2022Server su Windows 11 per una migliore compatibilità con il sistema operativo. In particolare, la release introduce anche un’opzione di build Meson per disabilitare la funzionalità gst-full per i progetti che non richiedono questa capacità. Ciò ottimizza il processo di build per esigenze specifiche. I binari per Android, iOS, Mac OS X e Windows saranno rilasciati a breve. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche in GStreamer 1.24.7, è possibile consultare l’annuncio di rilascio o il changelog completo sul sito ufficiale.