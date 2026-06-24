GTA 6: la canzone del teaser resta un mistero anche per Shazam

GTA 6 è talmente grande che anche la copertina ha il suo trailer, si legge in uno dei commenti su YouTube. Vero, è quello pubblicato la scorsa settimana da Rockstar Games, per annunciare che domani (25 giugno) prenderà il via la fase di preordine. Sotto al video, molti hanno chiesto il titolo della canzone scelta come tappeto sonoro che accompagna il breve filmato, dalle sonorità elettroniche che richiamano alla mente gli anni ’80 e ’90.

Una soundtrack di brani originali per GTA 6?

Non sembra esserci una vera e propria risposta. Potrebbe trattarsi di un pezzo originale, composto per l’occasione e che ritroveremo forse all’interno del gioco. Abbiamo chiesto l’aiuto di Shazam per identificarlo e ha trovato qualcosa, ma a un ascolto attento non sembra corrispondere.

Il nome del brano individuato dall’app è Open Sky Drive, pubblicato da YUYA MAN. Qui sotto lo streaming da Spotify. Effettivamente, le somiglianze ci sono, ma è un’altra canzone.

In questo momento l’autore ha 29 ascoltatori mensili sulla piattaforma, ma qualcosa ci dice che se per qualche ragione Shazam continuerà ad associarlo al titolo, la sua popolarità è destinata a crescere. Ricordiamo che la colonna sonora dei Grand Theft Auto è storicamente composta da pezzi che è possibile ascoltare in-game, tra le stazioni radio che da sempre costituiscono un tratto distintivo della serie.

Per i primi due trailer di GTA 6 pubblicati negli anni scorsi, Rockstar aveva scelto brani ben più celebri: Love is a Long Road di Tom Petty nel primo caso e Hot Toghether delle Pointer Sisters nel secondo.

Appuntamento per domani, giovedì 25 giugno, con il via alla fase di preordine. Scopriremo tutto su edizioni in arrivo e prezzi. E chissà che non venga pubblicato anche il terzo trailer con nuovi spezzoni di gameplay, per ingannare l’attesa ancora lunga che il 19 novembre ci porterà nelle strade di Vice City.