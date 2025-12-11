GTA 6 in Parlamento, ma non per il motivo che pensi

Manca ancora quasi un anno all’arrivo di GTA 6, ma il nuovo titolo di Rockstar Games è già da tempo al centro dell’attenzione. In questi giorni è finito al centro di una discussione nel Parlamento del Regno Unito, ma non per ragioni legate alla violenza del suo gameplay. Il motivo è da ricercare altrove, nei diritti dei lavoratori.

Il primo ministro UK sui licenziamenti di Rockstar

Nel mese di ottobre, la software house ha licenziato 34 dipendenti. Una notizia all’ordine del giorno, per il settore videoludico, in cui abbiamo assistito a pesanti tagli nell’ultimo biennio, spesso per compensare il volume eccessivo di assunzioni del periodo COVID. C’è un però: pare che l’allontanamento sia stato deciso dall’azienda perché il personale interessato stava per unirsi a una rappresentanza sindacale. Keir Starmer, primo ministro britannico, ha definito la situazione come profondamente preoccupante . Di seguito le sue parole, in risposta al membro Chris Murray che ha sottoposto la vicenda alla sua attenzione.

Ogni lavoratore ha il diritto di aderire a un sindacato e siamo determinati a rafforzare i diritti dei lavoratori e a garantire che non subiscano conseguenze ingiuste per l’adesione a un sindacato. I ministri esamineranno il caso specifico.

Dal canto suo, Rockstar Games ha fin dal primo momento smentito l’ipotesi, giustificando la propria scelta con la grave cattiva condotta di chi non fa più parte del team. Questo è stato a sua volta negato dalla sigla IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain), portando il caso fino al Parlamento.

Le ultime sullo sviluppo di GTA 6

L’arrivo di Grand Theft Auto VI era inizialmente previsto entro la fine del 2025, ma un primo e un secondo rinvio lo hanno fatto slittare fino al 19 novembre 2026. Il motivo? Garantire un’esperienza di gameplay all’altezza delle aspettative. È possibile che nuove informazioni arrivino domani dal palco dei The Game Awards.