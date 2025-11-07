 GTA 6 rinviato ancora: ci giocheremo a Natale (del prossimo anno)
Slitta ancora una volta la data di uscita: Rockstar Games ha confermato l'ennesimo rinvio per GTA 6, uscita rimandata di altri sei mesi.
Entertainment Videogame
Rockstar Games

Se la stanno prendendo comoda, Jason e Lucia: GTA 6 è stato rimandato ancora. La nuova data di uscita è ora fissata al 19 novembre 2026. L’attesa si prolunga così di altri sei mesi. Il team di sviluppo ha chiesto più tempo per confezionare la sua opera videoludica, generando inevitabilmente un certo malcontento.

Un altro rinvio per GTA 6, al novembre 2026

Lo ha comunicato Rockstar Games, con il più classico dei post condivisi su X: Ci scusiamo per aver aggiunto altro tempo a quella che ci rendiamo conto essere una lunga attesa, ma questi mesi extra ci consentiranno di terminare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate.

Un altro breve comunicato ringrazia per la pazienza e il supporto: Anche se l’attesa è ancora un po’ lunga, non vediamo l’ora che i giocatori possano sperimentare l’immensità di Leonida e il ritorno alla moderna Vice City. Qualcosa ci dice che entro le festività ormai alle porte vedremo arrivare un nuovo trailer.

Ricordiamo che GTA 6 (Grand Theft Auto VI) potrebbe essere il primo gioco da 100 euro, almeno stando ad alcune indiscrezioni che il publisher Take-Two Interactive non ha smentito. Nintendo è arrivata a 90 euro di recente, con l’edizione fisica di Mario Kart World per Switch 2, alzando l’asticella nella categoria dei titoli AAA.

La previsione è che sarà un successo commerciale in ogni caso. Gli appassionati sembrano aver accettato che il gaming sia diventato un hobby sempre più costoso e l’hype che circonda la nuova produzione Rockstar Games potrebbe spingere ad accettare una spesa extra.

L’uscita è pianificata sulle piattaforme PS5 (e PS5 Pro) e Xbox Series X/S. A questo punto non è da escludere l’ipotesi che GTA 6 possa diventare un titolo di punta al day one delle console next-gen. Sappiamo che Sony e Microsoft sono al lavoro per realizzarle e portarle sul mercato.

Fonte: Rockstar Games su X

Pubblicato il 7 nov 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 nov 2025
