GTK 5 eliminerà definitivamente il supporto per X11

In occasione dell’hackfest, la conferenza tenuta questa settimana dagli sviluppatori FOSDEM, è stato annunciato che GTK 5 eliminerà il supporto per il vecchio X11, ormai quasi in toto sostituito da Wayland per quanto riguarda la gestione grafica delle finestre e dell’interfaccia.

GTK 5 dice addio a X11 per passare definitivamente a Wayland

Con un post sul blog del progetto GTK, pubblicato oggi dagli sviluppatori, hanno già fatto sapere di aver rimosso la vecchia versione del render OpenGL implementato nel codice, proprio ripulito di recente. Oltre a ciò, a essere deprecati sono anche X11, il vecchio gestore finestre che sta ormai per essere rimpiazzato da Wayland pressoché in tutte le distribuzioni Linux, e HTLM5 Broadway, ovvero un backend dedicato per l’output moderno in HTML5 per le app GTK all’interno del browser web, ingegnoso ma purtroppo non molto utile.

La deprecazione di X11 era già stata anticipata prima dagli stessi sviluppatori e comincia già con la versione GTK 4.17.4, rilasciata proprio oggi. Una delle novità di questa nuova versione è un nuovo backend Android, al momento sperimentale, che permette alle applicazioni GTK di funzionare in modo nativo nel sistema operativo del robottino verde, sviluppato da Google. Viene anche aggiunto il supporto per la rotazione della schermata e dei video con GtkVideo, insieme a una lunga lista di bug corretti e annessi miglioramenti.

Con la deprecazione di X11, gli sviluppatori elimineranno definitivamente il supporto a X11 su GTK 5, insieme al backend Broadway di HTML5 e il supporto per vecchie versioni precedenti a Windows 10 e macOS 15. Il resto dei lavori riguarda esclusivamente la nuova versione e il toolkit.

Nel frattempo, Linux 6.14 ha da poco implementato nuove patch per Bcachefs, dopo un lungo periodo di inattività forzata per via della temporanea sospensione dallo sviluppo di Kent Oliver, ovvero lo sviluppatore del file system. Le patch incorporano numerose correzioni e migliorie, come abbiamo approfondito nel nostro articolo.