Guadagna 200€ in Buoni Amazon con il conto online di Credem Banca

Nell’ambito della promozione “Conto Credem Link Ti Premia”, Credem Banca offre un Buono Amazon da 200 euro a quanti apriranno un nuovo conto online Credem Link entro il 31 ottobre utilizzando il codice PROMO200, e spenderanno almeno 1.000 euro entro il 30 novembre di quest’anno (in alternativa è richiesto l’accredito dello stipendio o della pensione).

Credem Link è un conto corrente online a canone zero con carta di debito Mastercard gratuita il primo anno, i servizi di Internet Banking a costo zero e un’app completa per la gestione del conto ovunque ci si trovi. Inoltre, offre un team di consulenti Credem sempre a disposizione, sia in filiale che da remoto.

Come guadagnare 200 euro in Buoni Amazon con Credem

Il regolamento della promozione “Conto Credem Link Ti Premia” prevede l’apertura del conto Credem Link entro il 31 ottobre utilizzando durante l’iscrizione il codice promozionale PROMO200, e assicurandosi di attivare i servizi accessori, ossia la carta di debito a associare al conto online e l’Internet Banking. Il passaggio successivo consiste nell’effettuare pagamenti per un importo totale di almeno 1.000 euro entro il 30 novembre, oppure accreditare lo stipendio o la pensione sul conto appena aperto.

Il Buono Regalo Amazon, utilizzabile esclusivamente su amazon.it (la versione italiana del marketplace statunitense), verrà consegnato via e-mail al cliente Credem Link tra il 15 gennaio e 31 gennaio 2025. Per ricevere correttamente il premio, è necessario che il conto sia ancora attivo e l’e-mail valida. Riguardo invece al riscatto del Buono, è sufficiente accedere al link presente nell’e-mail entro 30 giorni dall’invio del messaggio di posta elettronica.

Puoi richiedere l’apertura di Credem Link con Internet Banking e carta di debito su questa pagina del sito Credem. Per presentare la richiesta occorrono lo Spid o un documento d’identità, una connessione Internet stabile e una buona illuminazione per effettuare il riconoscimento attraverso video selfie.