Guadagna 200€ in Buoni Regalo Amazon con Credem Link usando questo codice promo

Grazie all’iniziativa in corso sul sito ufficiale di Credem Banca, è possibile guadagnare 200 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo il conto corrente online Credem Link tramite il codice promozionale PROMO200. L’offerta è riservata ai nuovi clienti Credem che aprono il conto entro il 31 ottobre di quest’anno.

Con Credem Link si ottiene inoltre un conto online a canone zero, in aggiunta a una carta di debito Mastercard gratuita per il primo anno (poi 1,5 euro al mese). Incluso nel conto anche un moderno servizio di Internet Banking a costo zero, accessibile sia tramite l’applicazione ufficiale Credem Mobile sia attraverso il computer.

Come guadagnare 200 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem Link

Per ricevere un Buono Amazon da 200 euro occorre aprire un nuovo conto corrente Credem Link entro il 31 ottobre, inserendo il codice PROMO200 nel campo dedicato durante la fase di registrazione del conto. In più, entro il 30 novembre occorre effettuare una spesa complessiva di almeno 1.000 euro con la carta di debito associata al conto, oppure accreditare il proprio stipendio o la pensione sul conto online appena aperto. Facendo questo, si otterrà il premio del Buono Regalo Amazon via e-mail tra il 15 gennaio e il 31 gennaio 2025, come riportato sul testo del regolamento ufficiale dell’iniziativa.

In alternativa alla carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, il cui canone dopo il primo anno ammonta a 1,5 euro al mese, si può scegliere la carta di debito gratuita Credemcard appartenente al circuito di pagamento nazionale Pagobancomat, con cui effettuare acquisti e prelievi in Italia a costo zero anche dopo i primi 12 mesi.

Credem Link si può aprire direttamente online sulla pagina dedicata del sito ufficiale Credem Banca. Per aderire alla promozione c’è tempo fino al 31 ottobre.