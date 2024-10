Guadagna fino a 500€ in buoni Amazon con il conto online di ING

Il conto online di ING ti offre numerosi vantaggi e benefici, dal canone del conto e delle carte a 0 con accredito dello stipendio alla possibilità di aprirlo online e di gestirlo in modo intuitivo tramite app. Tutto questo senza dimenticare il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio. All’elenco si aggiunge anche la possibilità di ottenere fino a 500 euro di buoni Amazon, da spendere come preferirai sull’e-commerce, per i tuoi acquisti. Vediamo come funziona la promozione in corso.

ING, il conto online che ti regala buoni Amazon

Con l’apertura, ti verrà assegnato un codice amico che potrai condividere con chi vorrai, anche attraverso un messaggio personalizzato da inviare nelle chat di WhatsApp o di Telegram. Per ogni amico che sceglierà ING attraverso il tuo invito, riceverai un buono Amazon dal valore di 50 euro. Potrai ottenerne fino a un massimo di 10. Per tutti gli altri dettagli, visita la pagina dedicata.

È quella proposta da ING è l’occasione giusta per unire i vantaggi di un conto corrente online evoluto (canone carta di debito Mastercard, bonifici SEPA, F24, MAV e RAV inclusi) a un’iniziativa che consente di ottenere fino a 500 euro di buoni Amazon. In più, c’è un benefit anche per il tuo amico che sceglierà di aderire: come riportato sul sito ufficiale, potrà ricevere a sua volta un buono da 150 euro.

In apertura abbiamo citato il 4% per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio. L’unico requisito richiesto è l’accredito dello stipendio (o della pensione) per un importo pari ad almeno 1.000 euro (con causale ABI 27 o ABI 27P), entro il 31 gennaio 2025. In alternativa è possibile versare almeno 1.000 euro ogni mese. Anche in questo caso, vai su ING.it per saperne di più.