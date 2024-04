Guadagna il 5% sui tuoi risparmi con Conto Arancio!

Non perdere la promozione e guadagna il 5% anno lordo di interesse suoi tuoi risparmi con Conto Arancio, il conto deposito offerto da ING che ti consente di fa fruttare le tue giacenze senza alcun vincolo. Aprilo entro l’11 maggio e scopri la libertà di prelevare i tuoi soldi quando vuoi senza perdere gli interessi già accumulati e riconosciuti sul saldo giornaliero!

Conto Arancio: aprilo insieme a Conto Corrente Arancio e ottieni il 5%

Ottenere il 5% con Conto Arancio è molto semplice. Il conto deposito è infatti facilissimo da aprire e puoi farlo online direttamente dalla pagina ufficiale dedicata, facendo clic su “Voglio il 5%”. Decidi se cointestarlo o averlo solo per te e compila i dati anagrafici che ti vengono richiesti nella procedura e scegli anche Conto Corrente Arancio. Attiva entrambi con un bonifico entro la data indicata in precedenza e accredita uno stipendio entro il 31 agosto. L’entrata deve essere di almeno 1000€ al mese, ma se non riesci a raggiungerla, puoi comunque ottenere il 3% sempre per lo stesso periodo.

L‘interesse in promozione è valido per 12 mesi e per i depositi di un massimo di 100.000€. Superati tali termini, il tasso scende al valore base indicato nel contratto.

Vantaggi di Conto Arancio

Interesse vantaggioso in promo : fino all’11 maggio, puoi godere di un tasso di interesse nominale pari al 5% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000€ per i primi 12 mesi dall’attivazione del conto.

: fino all’11 maggio, puoi godere di un tasso di interesse nominale pari al 5% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000€ per i primi 12 mesi dall’attivazione del conto. Nessun costo aggiuntivo : l’apertura, la gestione, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono gratuiti.

: l’apertura, la gestione, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono gratuiti. Flessibilità e zero vincoli: puoi mettere e togliere i soldi dal conto quando vuoi, senza perdere l’interesse accumulato. Hai i tuoi soldi sempre a disposizione.

Non perdere l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi con ING Conto Arancio. Apri il tuo conto oggi stesso e inizia a guadagnare!