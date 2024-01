Guadagna ora con X Risparmio Libero e un tasso del 4%

Ecco un’opzione che potrebbe interessarti nel caso fossi alla ricerca di un buon prodotto con cui far fruttare le tue giacenza! Si tratta di X Risparmio Libero, un conto deposito offerto da Banca Aidexa che offre un tasso di interesse annuo lordo del 4%. Questo conto deposito non ha vincoli, il che significa che puoi prelevare i tuoi soldi quando vuoi senza perdere gli interessi accumulati! Ma scopriamolo nel dettaglio.

X Risparmio Libero: un tasso del 4% da non perdere

Con X Risparmio Libero puoi far fruttare le tue somme messe da parte, grazie a un tasso annuo lordo del 4% di cui gli interessi vengono liquidati ogni tre mesi sul tuo conto. Non ha alcun tipo di vincolo e ti consente infatti di poter prelevare o versare le somme senza perdere nessun interesse già maturato, rispettando i limiti di giacenza minima e massima.

L’apertura del conto è semplice e veloce. Hai solo bisogno dei tuoi documenti di riconoscimenti, tra cui il tuo codice fiscale, un documento di identità, insieme a un IBAN a cui collegare il conto e una webcam per il riconoscimento. Puoi farlo completamente online e non hai l’obbligo di aprire un nuovo conto corrente con Aidexa.

I tuoi soldi sono tutelati grazie all’adesione al Fondo Interbancario Tutela Depositi. Inoltre, Banca Aidexa finanzia i progetti delle piccole e medie imprese italiane attraverso il tuo deposito, contribuendo così alla crescita economica della Nazione.

Per aprirlo ti basta recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri X Risparmio Libero”, seguendo tutti i passaggi indicati. Una volta aperto il conto, puoi subito versare le somme da accantonare per iniziare a guadagnare. Basta un prelievo eseguito da parte del tuo conto corrente d’appoggio che hai indicato in fase di apertura, verso l’IBAN associato al conto deposito.

Apri adesso X Risparmio e scopri tutti i vantaggi.

