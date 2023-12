Guarda Berlino grazie all'offerta Sky TV + Netflix a soli 14€

L’arrivo di Berlino, la serie TV spin-off de La Casa di Carta, è previsto per il 29 dicembre 2023 su Netflix. Guardalo grazie all’offerta Sky TV + Netflix a soli 14,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Attiva la promozione qui! In questo modo hai accesso al miglior intrattenimento possibile a un prezzo decisamente conveniente. Cosa stai aspettando? La data cruciale si sta avvicinando.

Con Intrattenimento Plus ottieni tantissimi contenuti disponibili risparmiando notevolmente sull’abbonamento. Goditi Sky TV con le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti), gli show spettacolari per tutta la famiglia, come MasterChef Italia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo.

Accedi a Netflix con serie TV esclusive, come Berlino, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo. L’abbonamento include Netflix Piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Nondimeno, puoi scegliere di passare a Netflix Premium in qualsiasi momento.

Berlino: trama e cast stellare

Senti ancora la nostalgia de La Casa di Carta? Allora non puoi perderti Berlino, lo spin-off di una delle serie TV più amate e guardate in tutto il mondo. Attiva ora Sky TV + Netflix per accedere a tutti i nuovi episodi dal 29 settembre 2023. Dai un’occhiata alla trama e al trailer così da placare la tua attesa. Ecco la sinossi ufficiale di questo titolo:

Nel suo periodo d’oro Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte.

Vediamo ora il cast stellare di questa serie TV. Ritroveremo Pedro Alonso con Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña, Joel Sánchez, Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Rachel Lascar, Najwa Nimri, Itziar Ituño. Questa serie TV è stata creata da Esther Martínez Lobato e Álex Pina.