Guarda Cristóbal Balenciaga, la nuova serie TV su Disney+

Cristóbal Balenciaga: sinossi ufficiale e trailer

Cristóbal Balenciaga è ora disponibile su Disney+. Ripercorri la vita di uno dei maggiori geni al mondo in questo settore.

Cristóbal Balenciaga presenta la sua prima collezione haute couture a Parigi. Prima di allora la sua carriera aveva vissuto grandi successi nei suoi atelier di Madrid e San Sebastián, avendo vestito l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che fanno tendenza in Spagna non funzionano nel sofisticato impero della moda che è diventata Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy dettano le tendenze. Guidato dalla sua ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Balenciaga definirà il suo stile e finirà per diventare uno degli stilisti più importanti di tutti i tempi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.