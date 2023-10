Guarda Dear Mama in streaming su Disney+

Sei pronto per un viaggio straordinario nella vita di una delle leggende dell’hip-hop? Allora non puoi perdere Dear Mama, la docu-serie che svela la storia intima di Tupac Shakur e sua madre, presto disponibile in streaming esclusivamente su Disney+.

Dear Mama in streaming: di cosa parla la docuserie

Dear Mama è stato prodotto da una squadra eccezionale composta da Joshua Garcia, Loren Gomez, Malcolm Stewart, James Jenkins, Stef Smith e Tom Pellegrini. Alla regia troviamo Allen Hughes, il pluripremiato regista noto per aver lavorato a successi cinematografici e videoclip iconici.

La docu-serie ci porta più di vent’anni dopo l’omicidio ancora irrisolto di Tupac Shakur, uno dei rapper più influenti della storia. Ma Dear Mama va oltre il mistero della sua morte e ci fa conoscere la sua carriera e l’eredità artistica, intrecciandola a quella di sua madre, Afeni Shakur Davis. Afeni è stata un’attivista delle Pantere Nere, arrestata per il suo impegno politico (faceva parte dei Panther 21) e scomparsa nel 2016, vent’anni esatti dopo la morte di suo figlio.

La storia di Tupac e Afeni ci porta attraverso un periodo tumultuoso della storia degli Stati Uniti, partendo dal fervore rivoluzionario degli anni ’60 fino agli anni ’90, il decennio più ricco e stimolante della cultura hip-hop. Allen Hughes ha avuto accesso a materiali inediti, tra cui registrazioni audio e filmati di famiglia, e ha intervistato alcune delle personalità più iconiche della cultura hip-hop, tra cui Dr. Dre, Shock G, Money-B, Snoop Dogg, Eminem, Mike Tyson e Jamal Joseph, anche produttore esecutivo insieme a Quincy Jones III.

La critica americana ha elogiato l’intreccio di riflessioni intime e intuizioni filosofiche che emergono dalle interviste ad amici e parenti degli Shakur. Inoltre, l’attenzione posta sull’attivismo che ha caratterizzato l’educazione del rapper è stata particolarmente apprezzata.

Dear Mama sarà disponibile in streaming esclusivamente su Disney+ dal 4 ottobre. Puoi goderti tutti e cinque gli episodi in un’unica sessione o distribuirli nel corso del tempo. Questa è la tua opportunità di scoprire la storia intima di Tupac Shakur e sua madre, due figure straordinarie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura hip-hop e nella storia degli Stati Uniti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.