Guarda Euro 2024 e Olimpiadi con l'ultima offerta di Sky

Per gli appassionati di sport segnaliamo la nuova offerta lanciata da Sky sul pacchetto Sky TV + Sky Calcio, in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. L’offerta è valida solo online e prevede un contributo di attivazione pari a 19 euro con Sky Stream.

Il pacchetto include tra le altre cose tutte le partite di Euro 2024 più le Olimpiadi di Parigi grazie alla diretta dei canali di Eurosport. In più si ha libero accesso alla programmazione di Sky TV, con show, serie tv, documentari, news e le produzioni Sky Original.

Euro 2024 e Olimpiadi insieme nell’ultima offerta di Sky

Al termine degli Europei in corso di svolgimento in Germania, chi ama lo sport potrà vivere lo spettacolo delle Olimpiadi, con Jannik Sinner che proverà a vincere la medaglia d’oro, insieme a Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs chiamati a difendere l’oro conquistato a Tokyo tre anni fa. Le Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse su Eurosport, che ricordiamo essere incluso nel pacchetto lanciato da Sky.

Tornando al pacchetto Sky Calcio, invece, l’offerta include 3 partite a turno di Serie A (con la garanzia di vedere almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato), il canale Sky Sport 4K, tutta la Serie C in esclusiva, le migliori sfide di Premier League e Bundesliga, più le news sportive 24 ore su 24 con Sky Sport 24.

Grazie all’offerta in corso valida solo online, il pacchetto Sky TV + Sky Calcio è in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. È inoltre previsto un contributo di attivazione pari a 19 euro.