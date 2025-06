Guarda la finale del Roland Garros in streaming da Italia ed estero

Gli occhi degli appassionati del grande tennis sono tutti puntati verso la finale del Roland Garros: si giocherà domenica 8 giugno e la potrai vedere in streaming su NOW. Vale anche dall’estero, grazie alla soluzione proposta da NordVPN (scopri l’offerta) che supera i confini geografici.

Roland Garros: guarda la finale in streaming

La finale del Roland Garros si gioca sul campo centrale Court Philippe Chatrier, nell’impianto di Parigi. È trasmessa in diretta streaming NOW. Se ti trovi all’estero puoi affidarti alla rete globale di NordVPN (in promozione) per vederla dallo schermo dei tuoi dispositivi senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Lo scorso anno, nel singolare maschile ha trionfato Carlos Alcaraz, mentre nel singolare femminile il trofeo è andato a Iga Swiatek.

Quando è scritto e pubblicato questo articolo è il momento delle semifinali. Nel tabellone maschile ci sono due big match che vedono coinvolti altrettanti italiani: Jannik Sinner contro Novak Djokovic da una parte e Lorenzo Musetti contro il campione in carica Carlos Alcaraz dall’altra. In quello femminile, invece, le partecipanti alla finalissima sono già state decise: si contenderanno il titolo Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Sono ancora in corsa per il doppio femminile, in semifinale, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini.

Come vedere la partita dall’estero

Ti trovi all’estero e non vuoi perdere la finale del Roland Garros in streaming con la telecronaca in italiano? Nessun problema: ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Lancia l’app di NordVPN (in sconto) sul tuo dispositivo;

seleziona un server italiano dall’elenco e connettiti, otterrai così un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;

inizia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo del big match.