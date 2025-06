Guarda gratis e in HDR il mondiale per club: le prossime partite

È finalmente iniziato il mondiale per club (FIFA Club World Cup): ti ricordiamo che puoi vedere tutte le partite in streaming gratis su DAZN. Tra i match fin qui disputati, quello più suggestivo è senza dubbio rappresentato dalla favola di Auckland City con il magazziniere in porta, però letteralmente asfaltata dal rullo compressore del Bayern Monaco.

Mondiale per club: come vederlo in streaming

Questi i risultati delle sfide fin qui disputate nel torneo statunitense: Al Ahly-Inter Miami 0-0, Bayern Monaco-Auckland City 10-0, PSG-Atletico Madrid 4-0, Palmeiras-Porto 0-0, Botafogo-Seattle Sounders 2-1. Ottimo colpo dei parigini ai danni degli spagnoli, abbiamo già una candidata alla vittoria finale?

Di seguito, invece, le prossime partite in programma. Come già anticipato, le puoi vedere in streaming gratis su DAZN.

Chelsea-LAFC (lunedì 16 giugno, ore 21:00);

Boca Juniors-Benfica (martedì 17 giugno, ore 00:00);

Flamengo-Espérance (martedì 17 giugno, ore 03:00);

Fluminense-Borussia Dortmund (martedì 17 giugno, ore 18:00);

River Plate-Urawa Reds (martedì 17 giugno, ore 21:00).

Tra un paio di giorni toccherà anche alle italiane con Monterrey-Inter (mercoledì 18 giugno, ore 03:00) e Al-Ain-Juventus (mercoledì 18 giugno, ore 03:00). Due impegni relativamente agevoli, almeno sulla carta. Poi i nerazzurri affronteranno Urawa Reds e River Plate, mentre i bianconeri sono attesi dai match contro Wydad AC e Manchester City.

Ottieni la Premium Experience di DAZN

Oltre allo streaming gratis, DAZN propone una Premium Experience per tutte le partite del mondiale per club. Per ottenerla ti basta attivare un abbonamento alla piattaforma. Quali sono i vantaggi esclusivi? Include lo streaming a qualità HDR, l’audio surround Dolby 5.1, gli highlight estesi, l’accesso ai replay integrali delle sfide, il supporto ai download e la possibilità di partecipare a concorsi esclusivi. Tra i premi in palio ci sono anche i biglietti per assistere dal vivo alla finale di New York.