Guarda i nuovi episodi di House of Dragon 2 sotto l'ombrellone

La seconda stagione di House of the Dragon, la serie televisiva di HBO trasmessa qui in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, è stata trasmessa dal 17 giugno al 5 agosto. Se ne hai sentito parlare in maniera entusiastica c’è un motivo ben preciso: non solo è il prequel di Game of Thrones, serie capolavoro in onda dal 2011 al 2019 sempre su HBO, ma è anche una delle migliori serie tv degli ultimi anni.

House of the Dragon: tutti gli episodi della seconda stagione disponibili su NOW

House of the Dragon 2 è composta da otto episodi:

1) A Son for a Son – Un figlio per un figlio

2) Rhaenyra the Cruel – Rhaenyra la crudele

3) The Burning Mill – Il mulino in fiamme

4) The Red Dragon and the Gold – Il drago rosso e il drago dorato

5) Regent – Reggente

6) Smallfolk – Il popolo

7) The Red Sowing – La semina rossa

8) The Queen Who Ever Was – La regina che non fu

Tutti gli 8 episodi dell’ultima stagione di House of the Dragon sono disponibili on-demand nel catalogo di NOW, la piattaforma streaming che propone l’intera programmazione di Sky.

