Guarda i nuovi episodi di Nuovo Santa Clause Cercasi 2 in streaming

Sono online i nuovi episodi della serie Nuovo Santa Clause Cercasi, arrivata alla sua seconda stagione. Nei panni di Santa Claus, alias Scott Calvin, ritroviamo Tim Allen, che è anche il produttore esecutivo. Insieme a lui ci sono Elizabeth Michell, che interpreta Mrs. Claus / Carol, e Austin Kane, interprete di Cal Calvin Claus. Gli episodi di Nuovo Santa Clause Cercasi 2 sono disponibili in streaming su Disney+ a questa pagina.

La seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi è su Disney+

Scott Calvin è tornato. Da quasi trent’anni regna come Santa Claus, purtroppo per lui però le cose non sono più come un tempo. La popolarità del Natale continua a calare, così come la magia del vestito rosso e dell’inconfondibile barba bianca di Babbo Natale. A questo poi si aggiungono le difficoltà riscontrate con la sua famiglia: scegliendo di dare la priorità a quest’ultima, e dopo aver trovato un modo per ritirarsi dalla sua carica, Scott Calvin si mette alla ricerca di un degno successore.

I primi due episodi sono già online sulla piattaforma streaming Disney+. Ciascuno dei successivi quattro episodi verranno invece trasmessi ogni mercoledì, con il gran finale atteso per il 6 dicembre.

Il catalogo di Disney+ offre film, serie e contenuti originali in esclusiva di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Tre i piani di abbonamento disponibili: Standard con Pubblicità, Standard e Premium, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

