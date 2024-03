Guarda il film concerto di Taylor Swift in versione integrale su Disney+

Il ciclone Taylor Swift si abbatte anche sullo streaming. Dal 15 marzo il film concerto Taylor Swift – The Eras Tour, campione di incassi al botteghino con oltre 270 milioni di dollari, è disponibile in esclusiva su Disney+ in una versione inedita.

Rispetto alla versione uscita nelle sale cinematografiche, quella di Disney Plus include 5 bonus track. Tra queste c’è anche Cardigan, brano incluso nel disco Folklore uscito nel 2020. Per i fan della star americana è dunque una grande occasione per assistere allo spettacolo integrale regalato da Taylor durante le tre serate al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. L’abbonamento a Disney+ parte da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard con pubblicità.

Insieme a Cardigan, gli altri brani acustici non inclusi nella pellicolo originale sono I Can See You, Maroon, You Are in Love, e Death by a Thousand Cuts. A cambiare è anche il titolo: Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version).

Per quanto riguarda la durata, il contenuto disponibile su Disney+ durerà 3 ore e 30 minuti, dunque quanto il concerto originale. Durante le oltre tre ore di riproduzione i fan di Taylor Swift potranno intonare qualcosa come 40 canzoni, le stesse della scaletta ufficiale.

Tra i momenti inediti si segnalano gli applausi prolungati del pubblico presente al SoFi Stadium di Inglewood dal 3 al 9 agosto del 2023, più i cambi di costume. A questo proposito, sono tanti i look iconici sfoggiati dalla cantante americana in occasione del colossale tour, su tutti quello che abbiamo inserito nella foto di copertina.

