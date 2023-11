Guarda Il migliore dei mondi in streaming su Prime Video

Dal 17 novembre è disponibile su Amazon Prime Video il film Il migliore dei mondi, la nuova pellicola diretta e interpretata da Maccio Capatonda. Fanno parte del cast anche Pietro Sermonti (Un Medico in Famiglia) e la rivelazione Martina Gatti.

La storia è ambientata in un 2023 senza tecnologia, o meglio con la tecnologia di qualche anno fa, quando ancora non esistevano gli smartphone. È una commedia divertente, e non può essere altrimenti visto il protagonista, ma allo stesso tempo fa riflettere sull’attuale nostra dipendenza da smartphone e social media.

Il migliore dei mondi in streaming su Prime Video

Il protagonista del film Il migliore dei mondi è Ennio Storto (Maccio Capatonda), titolare di un negozio di elettronica e schiavo della tecnologia. All’improvviso, dopo aver conosciuto Viola (Martina Gatti), si risveglia in un 2023 pre-smartphone, dove non esistono fibra e navigatori satellitari.

Puoi vedere Il migliore dei mondi su Amazon Prime Video beneficiando della prova gratuita di Amazon Prime della durata di 30 giorni.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina del film disponibile qui, pigiare sul tasto Guarda con Prime – Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni e procedere con l’iscrizione alla prova gratuita di 1 mese.

Amazon Prime consente di avere accesso non solo all’intero catalogo di Prime Video, ma anche al servizio Amazon Music, Audible e alla spedizione gratuita e ultrarapida sugli articoli spediti da Amazon e disponibili su Amazon.it.

Guarda ora Il migliore dei mondi in streaming su questa pagina. Al termine del periodo di prova, puoi decidere se rinnovare l’abbonamento o disdire senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.