Guarda Il Sol dell’Avvenire in streaming su NOW

Il Sol dell’Avvenire in streaming: di cosa parla il film

Il Sol dell’Avvenire è una straordinaria opera cinematografica prodotta da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte. Il film è stato presentato in concorso al prestigioso Festival di Cannes, guadagnandosi l’attenzione e l’elogio del pubblico internazionale.

Non solo, ma è stato anche premiato con il Nastro d’Argento per la Miglior Attrice Non Protagonista, assegnato a Barbora Bobulova, e con il Nastro Speciale Giovani, consegnato a Valentina Romani.

Il Sol dell’Avvenire è interpretato da un cast eccezionale, guidato dal talentuoso regista e attore Nanni Moretti. Accanto a lui troviamo Barbora Bobulova, Zsolt Anger, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Teco Celio, Silvio Orlando, Jerzy Stuhr e Valentina Romani. Queste straordinarie performance attoriali aggiungono un livello di profondità e autenticità al film, rendendo ogni momento memorabile.

La trama di Il Sol dell’Avvenire è coinvolgente e affascinante. Giovanni è un regista e Paola è una produttrice. Insieme, intraprendono un viaggio cinematografico straordinario. Giovanni decide di girare un film ambientato nel 1956, prendendo ispirazione da “Il nuotatore” di Cheever. Ma il suo progetto non si ferma qui. Nel film, immagina una serie di momenti con tante canzoni italiane, creando un’esperienza emozionante che fonde passato e presente.

