Guarda Inside Out 2 su Disney+ a soli 1,99€ al mese

Inside Out 2 è disponibile a catalogo su Disney+ per tutti gli abbonati. Questa piattaforma streaming live e on demand è davvero fantastica perché offre contenuti esclusivi che non trovi su altre piattaforme. Tra l’altro oggi puoi beneficiare di una promozione eccezionale. Abbonati subito a soli 1,99€ al mese. Il prezzo è bloccato per 3 mesi.

Al termine della promozione l’abbonamento si rinnova al costo di listino del piano Standard con Pubblicità. Puoi sempre scegliere di fare un upgrade al piano che preferisci tra quello Standard e Premium. Insomma, hai davvero tanti motivi per scegliere questa piattaforma di streaming live e on demand.

Questo servizio è la casa dei contenuti esclusivi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Infatti, ora, su Disney+, puoi vedere in streaming dove vuoi e quando vuoi, Inside Out 2. Approfitta subito di questa incredibile promozione e goditi contenuti davvero pazzeschi per te e per la tua famiglia.

Inside Out 2 è su Disney+

Il nuovo Inside Out 2 tanto acclamato è ora disponibile su Disney+. Cosa stai aspettando? Se ancora non hai un abbonamento attivo approfitta dell’ottima offerta ancora disponibile. Abbonati subito a soli 1,99€ al mese. Ecco la sinossi ufficiale del film d’animazione:

“Inside Out 2” di Disney e Pixar torna nella mente dell’adolescente Riley, con il quartier generale delle emozioni che sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta Ansia, e sembra che non sia sola. Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, con una sceneggiatura di Meg LeFauve e Dave Holstein, “Inside Out 2” vanta inoltre una colonna sonora composta da Andrea Datzman.

Scegli il piano più adatto a te per goderti Inside Out 2 su Disney+. Prezzi convenienti, un catalogo che si rinnova ogni mese con l’arrivo di nuovi contenuti e un parental control per i più piccoli che fa dormire sonni tranquilli ai genitori. Tutto questo oggi a soli 1,99€ al mese con la nuova promozione!