Guarda Italia-Francia in streaming dall'estero con questa soluzione

Terminato il campionato Euro 2024 eccoci qui pronti per la Nations League. Tutti in attesa del prossimo match che vedrà gli azzurri sfidare i francesi. La partita in programma, Italia-Francia, si giocherà domani, venerdì 6 settembre 2024. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 20:45. Se ti trovi in viaggio all’estero e vuoi vederla in diretta streaming scarica e installa subito NordVPN.

Grazie a questa VPN avanzata hai oltre 6300 server a tua completa disposizione per nascondere il tuo Indirizzo IP, ottimo per sicurezza e anonimato, ma soprattutto per cambiare posizione virtuale. Ogni server è posizionato in 61 Paesi di tutto il mondo. Per vedere il match in programma anche dall’estero in diretta streaming dovrai selezionare un server italiano tra quelli disponibili.

In questo modo, la piattaforma RaiPlay, destinata alla diretta streaming di Italia-Francia per la Nations League, riconoscerà la tua connessione come proveniente dall’Italia anche se ti trovi all’estero. I server di NordVPN sono di proprietà e vengono costantemente aggiornati per riuscire ad aggirare qualsiasi blocco regionale delle app di streaming live e on demand.

Italia-Francia anche in streaming dall’estero

Ebbene sì, grazie alla tecnologia delle VPN, domani è possibile vedere Italia-Francia in diretta streaming anche dall’estero. Scarica e installa subito NordVPN. Grazie a questo servizio avrai un accesso illimitato e libero da censure a tutti i contenuti del web e streaming. Vediamo ora le probabili formazioni di Italia e Francia per questo match valido per la Nations League:

FRANCIA (4-3-3)

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappé, Thuram.

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Zaccagni, Retegui.

Ricordati di connetterti a NordVPN appoggiandoti a un server italiano sul dispositivo dal quale vedrai Italia-Francia in streaming. Questa VPN ha un’app compatibile con tutti i sistemi operativi, anche smart TV e Fire TV Stick. Quindi puoi installarla e configurarla velocemente senza doverci perdere troppo tempo, assicurandoti anche uno streaming senza buffering grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server.