Saily ti permette di connetterti ovunque senza roaming: scopri l'offerta

Se stai organizzando una trasferta fuori dai confini dell’Unione Europea e vuoi evitare i costi del roaming o la ricerca di una SIM locale una volta atterrato, Saily offre la soluzione perfetta.

Grazie alla sua eSIM digitale, puoi accedere a internet non appena arrivi a destinazione, senza dover trovare una rete Wi-Fi o affrontare configurazioni complesse. In più, utilizzando il codice TRYSAILY5, puoi avere il 5% di sconto immediato sul tuo primo acquisto.

Un’unica eSIM per oltre 200 Paesi: scopri Saily

Con Saily, ti basta scaricare l’app, selezionare la tua meta prima della partenza e, al tuo arrivo, sei subito online. La eSIM è compatibile con più di 200 Paesi e puoi aggiungere nuove destinazioni in qualsiasi momento direttamente dall’app, senza necessità di cambiare scheda fisica o inserire codici manualmente.

L’intero processo è automatizzato e user-friendly: scegli quanti GB ti servono, visualizzi il prezzo in anticipo e puoi decidere in autonomia se ricaricare il piano dati in caso di necessità. Saily è progettata per offrire un’esperienza senza interruzioni: ti invia una notifica quando i tuoi dati stanno per esaurirsi, così puoi decidere se aggiungere traffico o gestirlo più attentamente fino al rientro. In ogni caso, i piani disponibili sono chiari, convenienti e trasparenti, senza addebiti imprevisti.

Prima di partire, ti basta installare l’app, scegliere il Paese e attivare il pacchetto dati. Una volta atterrato, sei subito pronto per navigare, condividere una foto, inviare messaggi o orientarti senza perdere tempo.

Con Saily, il mondo è davvero a portata di smartphone. Attiva il piano più adatto alle tue esigenze con il 5% di sconto, direttamente sul sito di Saily. Non dovrai così più preoccuparti di sostituire la tua SIM fisica o di recarti in un negozio straniero: la procedura è interamente online e senza necessità di supporti fisici da inserire nel device.