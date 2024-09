Guarda Juventus-Napoli su DAZN con la promo di 19,90 euro per 3 mesi

Oggi pomeriggio, allo Juventus Stadium di Torino, andrà in scena il big match Juventus-Napoli, valido per la quinta giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con il calcio d’inizio fissato per le ore 18:00. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore bianconero Federico Balzaretti.

Per l’occasione, DAZN ha lanciato un’interessante promozione per l’abbonamento annuale al piano Standard, ora disponibile a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 34,99 euro al mese per i successivi 9 mesi. L’offerta scade nella giornata di domenica e ha un vincolo di permanenza della durata di 12 mesi.

Juventus-Napoli su DAZN: il pass Standard in promo a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Dopo il successo del Torino nell’anticipo serale di ieri in casa del Verona, il Napoli è sceso momentaneamente al terzo posto, alle spalle dei granata e dell’Udinese, distanti rispettivamente due e un punto. Con un successo in casa della Juve però, gli azzurri allenati da Antonio Conte balzerebbero momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, in attesa del risultato dell’Udinese, impegnata domenica pomeriggio nella complicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Napoli e Juve sono divise soltanto da un punto in classifica. Al momento i bianconeri occupano la sesta posizione, in coabitazione con l’Inter a quota 8 punti. In caso di vittoria quest’oggi, quindi, la Vecchia Signora salirebbe a quota 11 punti, gli stessi dell’attuale capolista Torino. Una curiosità: fin qui, i bianconeri di Thiago Motta sono l’unica squadra con la porta ancora inviolata, con 6 sei reti segnate e zero subite.

Queste le probabili formazioni della partita:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic.

: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. Napoli (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Lukaku.

Appuntamento dunque a oggi pomeriggio, quando alle ore 18 ci sarà il fischio d’inizio dell’anticipo di Serie A Juventus-Napoli. Per aderire alla promozione del piano Standard di DAZN è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.