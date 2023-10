Guarda la nuova puntata di X Factor in diretta streaming su NOW

Se sei un appassionato di musica e spettacolo, non puoi perdere la nuova puntata di X Factor, che andrà in onda domani, giovedì 5 ottobre. Sarà un momento di pura emozione, con i talentuosi artisti in gara che si sfideranno per conquistare un posto nel cuore del pubblico e dei giudici con l’inizio dei Bootcamp.

C’è un modo speciale per non farti scappare neanche un istante di questo spettacolo: abbonati al Pass Entertainment di NOW e guarda X Factor in diretta streaming.

Guarda X Factor in streaming su NOW

Con il Pass Entertainment di NOW, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza precedenti. Ecco cosa ti aspetta:

Serie TV Internazionali HBO: Se sei un appassionato delle serie TV di successo, sarai accontentato con una vasta selezione di titoli firmati HBO. Le storie più avvincenti, i personaggi indimenticabili e gli intrecci avvincenti ti terranno incollato allo schermo.

Show Esclusivi e Produzioni Sky Original: Goditi spettacoli unici e produzioni originali Sky che non troverai altrove. I migliori show e contenuti pensati appositamente per il pubblico esigente.

Film Attesi: Con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite, avrai a tua disposizione una vasta biblioteca cinematografica. Dai grandi classici ai blockbuster più recenti, il cinema sarà a portata di clic.

Il Pass Entertainment di NOW è disponibile a partire da soli 6,99€ al mese, il prezzo perfetto per avere un accesso illimitato all’intrattenimento di alta qualità.

Tornando a X Factor, nella puntata di domani inizierà ufficialmente la sfida tra i giudici, che dovranno comporre le proprie squadre per affrontare il futuro della competizione. Con il cuore in gola e l’emozione alle stelle, i giudici dovranno fare scelte difficili e selezionare i talenti più promettenti.

In questa stagione, c’è una novità epocale: i giudici avranno la possibilità di scegliere tra tutti i concorrenti, senza distinzioni tra solisti e band. Sarà un’opportunità unica per creare squadre eclettiche e scoprire nuovi talenti.

Non perdere l’inizio dei Bootcamp, che promettono di essere carichi di tensione e sorprese. Preparati a vedere i concorrenti dare il massimo per conquistare un posto nella prossima fase della competizione.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di vivere la magia di X Factor in diretta streaming su NOW. Abbonati al Pass Entertainment e preparati per una stagione di spettacolo, emozioni e talento.