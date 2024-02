Guarda la nuova serie Shogun su Disney+ a 1,99€ al mese per 3 mesi

Dal 27 febbraio è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ la nuova serie televisiva Shogun, una serie storica ambientata nel Giappone feudale e da molti definita da subito come un capolavoro. Per l’occasione, Disney ha lanciato una nuova offerta: fino al 14 marzo il pass Standard con pubblicità sarà in promo a 1,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi il prezzo passerà agli attuali 5,99 euro al mese.

La nuova serie TV Shogun è disponibile in esclusiva in Italia su Disney+

La serie Shogun, adattamento dell’omonimo romanzo di James Clavell degli anni Ottanta, ha come protagonista il saggio daimyō Yoshii Toranaga, interpretato magistralmente dall’attore Hiroyuki Sanada. La miniserie è suddivisa in dieci episodi e racconta la storia, la cultura e la filosofia del Giappone del XVII secolo.

Per gli intenditori di cinema, il nome del protagonista non è di certo nuovo: L’ultimo samurai, Wolverine – L’immortale, Sunshine, oltre alle serie Helix ed Extant, sono diverse le pellicole che hanno visto Sanada farsi largo tra le produzioni occidentali, dopo gli horror in salsa nipponica Ring, Ring 2 e The Spiral.

Come accennato nell’introduzione, in concomitanza con l’arrivo della nuova serie Shogun, Disney ha lanciato una nuova offerta per il piano Standard con pubblicità, disponibile a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro al mese. Il piano offre l’accesso completo ai contenuti della piattaforma Disney+, più la riproduzione su due dispositivi in contemporanea e la qualità video fino a Full HD 1080p.

Approfitta della nuova offerta di Disney+ per guardare la serie tv con protagonista il carismatico attore Hiroyuki Sanada.