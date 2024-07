Guarda le Olimpiadi di Parigi con il pass Sport di NOW in offerta

Mancano dieci giorni esatti all’inizio delle Olimpiadi di Parigi, uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’anno. La Rai trasmetterà in chiaro 360 ore di live, mentre Sky offrirà oltre 1.000 ore di gare in diretta.

Se sei alla ricerca di un’offerta per non perderti nemmeno un minuto dell’imminente appuntamento olimpico, ti segnaliamo la promozione sul pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Il pass offre l’intera programmazione sportiva di Sky, inclusa quella per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 10 canali di Eurosport dedicati (di cui uno in 4K).

Il pass Sport di NOW in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi

L’attivazione del pass Sport di NOW consente di avere accesso immediato a tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on-demand. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, permette di guardare oltre 1.000 ore di gare delle prossime Olimpiadi in diretta, grazie ai dieci canali dedicati.

Dal tennis, con le speranze azzurre riposte su Jannik Sinner, all’atletica, con l’augurio che Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi riescano a ripetere i due ori ottenuti a Tokyo tre anni fa. Un’attenzione particolare anche per il nuoto, la pallavolo e la scherma, da sempre grandi alleate della spedizione olimpica azzurra.

Detto questo, ti rinnoviamo l’invito a prendere in considerazione l’offerta sul pass Sport di NOW, che consente di risparmiare qualcosa come 120 euro sul prezzo di listino. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato, potrebbe dunque terminare nel corso delle prossime ore.