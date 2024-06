Guarda le semifinali e la finale del Roland Garros in streaming su NOW

Da oggi c’è un motivo in più per guardare le fasi conclusive del Roland Garros, secondo slam della stagione: tifare Jannik Sinner e trascinarlo fino alla finale di domenica, ora che è ufficialmente il nuovo numero uno del mondo, primo italiano di sempre a riuscire in un’impresa simile.

Come vedere le battute conclusive del Roland Garros in streaming

Il prossimo incontro di Jannik Sinner è in programma venerdì, quando sul campo centrale del Philippe Chatrier affronterà in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ai quarti ha sconfitto agevolmente Stefanos Tsitsipas per tre set a zero. Quella tra Jannik e Carlos sarà una finale anticipata a tutti gli effetti, dal risultato imprevedibile, e una sfida altamente spettacolare sia per il pubblico di Parigi che quello da casa.

L’altra semifinale vedrà di fronte Casper Ruud, qualificatosi senza giocare dopo il forfait di Novak Djokovic, e uno tra Zverev e Alex de Minaur. Intanto in campo femminile la nostra Jasmine Paolini affronterà oggi pomeriggio la kazaka Rybakina: in palio c’è un posto in semifinale. Nella giornata odierna la più forte giocatrice azzurra del momento sarà impegnata anche nel doppio con Sara Errani: nel match valido per i quarti di finale affronteranno la coppia composta da Emma Navarro e Diana Snaider. Sempre per quanto riguarda il doppio, in campo maschile questa mattina riflettori accesi su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che proveranno a qualificarsi per le semifinali nella sfida contro l’inglese Joe Salisbury e lo statunitense Rajeev Ram.

