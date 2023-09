Guarda la MotoGP Gran Premio di San Marino in streaming

Importante colpo di scena durante la gara in Spagna dopo l’incidente di Francesco Bagnaia! Infatti, le Aprilia, dopo il successo in Catalogna, cercheranno di mantenere il dominio anche durante questa dodicesima tappa della MotoGP. Ci troviamo sul circuito di Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, un’occasione importante che potrebbe ancora una volta mischiare le carte. Segui tutte le gare live streaming con NOW TV.

Sabato 9 Settembre 2023

08.40 Moto3 Prove libere 3

09.25 Moto2 Prove libere 3

10.10 MotoGP Prove libere 2

10.50 MotoGP Qualifiche Q1

11.15 MotoGP Qualifiche Q2

12.50 Moto3 Qualifiche Q1

13.15 Moto3 Qualifiche Q2

13.45 Moto2 Qualifiche Q1

14.10 Moto2 Qualifiche Q2

15.00 MotoGP Sprint

09.45 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.15 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.