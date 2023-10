Guarda la MotoGP di Thailanda in streaming dall'estero

La MotoGP atterra in Thailandia per il prossimo Gran Premio. Continua quindi la sfida serrata al primo posto in classifica tra Bagnaia e Martin. I giochi sono ancora aperti e questo preannuncia gare senza esclusione di colpi e a tutta velocità. Dobbiamo ammettere che con le ultime tappe di questa stagione ci stiamo abituando molto bene a sorpassi mozzafiato e prodezze al limite della forza di gravità. Ecco perché non puoi assolutamente perderti la programmazione di questa domenica.

MotoGP di Thailandia: guarda il calendario ufficiale delle gare

Domenica 29 ottobre | Diretta

4:40 Warm Up MotoGP

6:00 Gara Moto3

7:15 Gara Moto2

9:00 Gara MotoGP

Domenica 29 ottobre | Differita TV8

9:15 Gara Moto3

10:30 Gara Moto2

12:00 Gara MotoGP

