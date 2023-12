Guarda Noi siamo leggenda su Prime Video

Noi siamo leggenda, la nuova serie tv fantasy italiana, ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video. Diretta da Carmine Elia e prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures, la serie segue la storia di cinque ragazzi che scoprono di possedere poteri straordinari che cambieranno le loro vite in modi imprevedibili.

Il protagonista, Massimo, dopo la morte della madre, svela il suo incredibile potere di infuocare i palmi delle mani, una capacità che decide inizialmente di mantenere segreta.

Tuttavia, la sua situazione cambia quando altri ragazzi della sua età iniziano a manifestare superpoteri simili.

In cerca di risposte, il gruppo si imbarca in un viaggio per scoprire l’origine dei loro doni, solo per rendersi conto che c’è qualcuno che conosce più di quanto immaginino.

La trama avvincente della prima stagione di Noi siamo leggenda

Noi siamo leggenda, una serie fantasy del 2023, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 22 novembre 2023. La serie è composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuno, promettendo un’esperienza avvincente e coinvolgente per gli spettatori.

La trama si sviluppa dopo la dolorosa perdita della madre di Massimo, e i ragazzi si trovano ad affrontare le sfide dei loro poteri straordinari. Viola, la gemella di Marco, intuisce il segreto di Massimo, mentre altri personaggi come Lin, Jean e Greta rivelano poteri unici che aggiungono ulteriore complessità alla trama.

Con misteri, relazioni intricate e poteri sovrannaturali, Noi siamo leggenda si presenta come una serie imperdibile per gli amanti del fantasy.

Su Prime Video, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in un mondo dove la magia e la realtà si intrecciano, portando a rivelazioni scioccanti e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori al loro schermo.

