Guarda Secret Invasion in streaming: l'offerta Disney Plus

Sei pronto per l’invasione più segreta e avvincente di sempre? Preparati ad immergerti nella nuova serie TV di successo firmata Marvel: Secret Invasion.

Ecco l’offerta imperdibile di Disney+ che ti permetterà di guardare questa miniserie mozzafiato e molto altro ancora. Non perdere tempo, perché con l’abbonamento annuale potrai ricevere praticamente due mesi gratis.

Secret Invasion in streaming: di cosa parla la serie TV

Secret Invasion è l’action thriller basato sulla celebre storia Marvel e rappresenta il primo capitolo della tanto attesa Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa serie, creata appositamente per Disney+ da Kyle Bradstreet (noto per la sua opera in Mr. Robot), ti trascinerà in un’avventura senza precedenti.

Nick Fury, l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. interpretato da Samuel L. Jackson, ritorna sulla Terra dopo un lungo periodo trascorso nello spazio profondo, lavorando a stretto contatto con gli Skrull. Tuttavia, la sua tranquillità viene interrotta quando scopre un’invasione segreta da parte di una fazione di Skrull mutaforma.

Insieme ai suoi alleati, tra cui Everett Ross interpretato da Martin Freeman, Maria Hill interpretata da Cobie Smulders e lo Skrull Talos interpretato da Ben Mendelsohn, Fury dovrà svelare e contrastare questa minaccia che ha infiltrato i leader più potenti e influenti del nostro pianeta. Riusciranno a salvare l’umanità?

Abbonandoti a Disney+ potrai guardare quindi Secret Invasion e non solo: essendo la casa dello streaming per l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro, potrai goderti un’ampia gamma di contenuti esclusivi che non troverai da nessun’altra parte.

Avrai infatti accesso a un’incredibile varietà di originali esclusivi, film di grande successo, show da maratona, cortometraggi imperdibili e documentari d’ispirazione. Potrai goderti queste fantastiche opere su un massimo di 10 dispositivi diversi e con la possibilità di creare fino a 7 profili personalizzati.

E non dimenticare la qualità dell’esperienza di visione. Con Disney+, potrai goderti lo streaming in formato 4K UHD con Dolby Vision e Dolby Atmos sui dispositivi compatibili, offrendoti un’immersione totale nei tuoi contenuti preferiti senza costi aggiuntivi.

Disney+ è anche sinonimo di sicurezza e controllo. Con un affidabile parental control e profili specifici per bambini, potrai stare tranquillo sapendo che i tuoi piccoli avranno accesso solo ai contenuti adatti alla loro età. E cosa dire della possibilità di condividere le tue emozioni con gli amici? Grazie a GroupWatch, potrai organizzare visioni di gruppo per un massimo di 5 amici, tutti abbonati a Disney+. Ridi, commuoviti e discuti insieme alle persone a te care, ovunque si trovino.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di intrattenimento unica. L’abbonamento a Disney+ è disponibile a soli 8,99 € al mese, ma se scegli l’abbonamento annuale a 89,90 €, risparmierai praticamente due mesi di intrattenimento senza limiti.

Abbonati ora e non perderti Secret Invasion e tutto il meglio dell’intrattenimento che solo Disney+ può offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.