Guarda le serie M e ACAB con l'offerta di Sky e Netflix

C’è un’offerta in corso che ti propone tutto l’intrattenimento di Sky e quello di Netflix, insieme, a un prezzo davvero speciale. È l’occasione da cogliere al volo per guardare contenuti come le nuove serie M Il Figlio del Secolo, appena uscita, oppure ACAB, in arrivo tra un paio di giorni.

Sky e Netflix, insieme, a prezzo scontato

Più precisamente, al prezzo di soli 19,90 euro al mese (invece di 35,00 euro, per 18 mesi), hai accesso completo alle serie e agli show di Sky TV e all’abbonamento Base senza pubblicità di Netflix. Vale a dire che ci sono, tra le altre cose, anche le puntate della nuova edizione di MasterChef e la seconda stagione di Squid Game. C’è anche l’opzione Ultra HD inclusa per 18 mesi, senza spese aggiuntive, per vedere tutto a risoluzione 4K. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata dove trovi tutti gli altri dettagli relativi alla promozione.

Inoltre, grazie all’app Sky Go hai la possibilità di guardare i contenuti fin da subito, immediatamente dopo l’attivazione dell’offerta. L’unico altro contributo richiesto è quello di 19,00 euro per il decoder Sky Stream che arriverà direttamente a casa tua e che, volendo, potrai portare ovunque vorrai, sempre pronto da connettere a qualsiasi rete Wi-Fi per dare il via allo streaming.

Ricapitolando, se vuoi vedere tutti i contenuti di Sky TV e quelli di Netflix, incluse tutte le nuove uscite come le serie M Il Figlio del Secolo e ACAB, non lasciarti sfuggire l’offerta speciale che in questo momento ti propone tutto questo e molto altro ancora al prezzo mensile di soli 19,90 euro. In alternativa, puoi visitare il sito ufficiale per scoprire anche le promozioni sui pacchetti che includono Sky Sport e Sky Calcio.