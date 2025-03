Guarda in streaming gratis Dope Thief: tutto Apple TV+ per 7 giorni

È un mese di grandi uscite su Apple TV+ e le puoi vedere tutte in streaming gratis approfittando della promozione offerta dalla piattaforma. Il servizio offre infatti a tutti la possibilità di sfruttare 7 giorni di prova per l’accesso completo a tutti i suoi contenuti, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Le migliori nuove serie da vedere su Apple TV+

I primi 2 episodi (su 8 in totale) di Dope Thief, l’uscita più calda di questo periodo sono già disponibili. È basata sull’omonimo libro di Dennis Tafoya e segue due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della DEA per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. La loro piccola truffa si trasforma ben presto in una questione di vita o di morte.

Il 26 marzo ci sarà l’uscita di Side Quest (espansione dell’universo di Mythic Quest). Ha un formato antologico con 4 episodi e tratta argomenti legati alle vite dei dipendenti dello studio al lavoro su un videogioco del genere MMORPG. Una produzione particolare, forse di nicchia, ma che potrebbe diventare una bella sorpresa per molti.

Il terzo contenuto che segnaliamo è The Studio, anche in questo caso in arrivo il 26 marzo. Creata e interpretata da Seth Rogen, segue le vicende di uno studio cinematografico in crisi e impegnato nel suo rilancio. La prima stagione è composta da 8 epidosi.

Tutto questo senza dimenticare quel capolavoro che è Scissione (Severance nella versione originale), una serie distopica come non se ne vedevano da tempo. Puoi vedere tutto questo e molto di più in streaming gratis su Apple TV+ sfruttando la prova gratuita di 7 giorni offerta dalla piattaforma. Non devi far altro che attivarla per poterti poi subito lanciare in una maratona di intrattenimento.