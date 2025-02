Guarda in streaming la serata cover di Sanremo da Italia ed estero

Siamo giunti al penultimo appuntamento con il Festival di Sanremo 2025: va in scena la quarta serata, quella dedicata alle cover. I big in gara si esibiranno in duetti proponendo canzoni di altri autori. La diretta ha inizio come sempre alle ore 20:40, sulla piattaforma RaiPlay: la puoi guardare in streaming anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (scopri l’offerta).

Sanremo, la serata delle cover: i conduttori

Al fianco di Carlo Conti, i co-conduttori sono Geppi Cucciari e Mahmood. L’ospite è Paolo Kessisoglu, che insieme alla figlia affronterà il delicato tema hikikomori. L’esibizione dal palco di piazza Colombo è invece con Benji e Fede.

La scaletta delle cover

Ecco la scaletta completa della quarta serata di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover.

Achille Lauro con Elodie: mix di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè;

Giorgia con Annalisa: “Skyfall” di Adele;

Rkomi con Francesca Michielin: “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini;

Tony Effe e Noemi “Tutto il resto è noia” di Franco Califano;

Bresh con Cristiano De André: “Creuza de ma” di Fabrizio De André;

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia “L’anno che verrà” di Lucio Dalla;

Clara con Il Volo “The sound of silence” di Simon and Garfunkel;

Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo” dei Righeira;

Fedez con Marco Masini “Bella stronza” di Marco Masini;

Francesco Gabbani con Tricarico: “Io sono Francesco” di Tricarico;

Gaia con Toquinho “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni;

Irama con Arisa “Say something” di A Great Big World e Christina Aguilera;

Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è” di Gino Paoli;

Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno;

Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano;

Massimo Ranieri con i Neri Per Caso “Quando” di Pino Daniele;

Modà con Francesco Renga “Angelo” di Francesco Renga;

Olly con Goran Bregovic and The Wedding and Funeral Band “Il pescatore” di Fabrizio De André;

Rocco Hunt con Clementino: “Yes, I know my way” di Pino Daniele;

Rose Villain con Chiello “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti;

Sarah Toscano con gli Ofenbach “Overdrive” degli Ofenbach;

Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you” di Alicia Keys;

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa “Aspettando il sole” di Neffa;

Simone Cristicchi con Amara “La cura” di Franco Battiato;

The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci;

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga “Un tempo piccolo” di Franco Califano.

