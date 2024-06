Guarda The Acolyte - La seguace in streaming su Disney+

Dal 5 giugno la serie tv The Acolyte – La seguace, nuovo live-action di Star Wars, è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Dopo i primi due episodi pubblicati nel giorno di uscita, da mercoledì prossimo ne uscirà uno nuovo ogni settimana, per un totale di otto episodi.

Per vedere Star Wars: The Acolyte in streaming occorre sottoscrivere uno dei piani di Disney+. Il più economico costa 5,99 euro al mese e offre l’accesso all’intero catalogo, due riproduzioni simultanee e una qualità di visione fino a 1080p (pari alla risoluzione Full HD).

The Acolyte – La seguace: la nuova serie di Star Wars è in streaming su Disney+

La serie The Acolyte, ideata da Leslye Headland, è ambientata circa 100 anni prima de La minaccia fantasma (1999), quarto film della saga Guerre Stellari che quest’anno compie i primi 25 anni. Racconta un’indagine su una serie lunga serie di crimini contro la Repubblica, con protagonisti Sol, un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae), e Osha, la sua ex padawan (Amandla Stenberg).

Nel cast, oltre agli attori protagonisti Jung-jae e Stenberg, si annoverano Charlie Barnett (Yord Fandar, cavaliere Jedi), Dafne Keen (Jecki Lon, padawan di Sol), Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh, membro anzano dell’Ordine Jedi), Jodie Turner-Smith (Mother Aniseya, a capo di una congrega di streghe della Forza) e Carrie-Anne Moss (Indara, Maestra Jedi).

Mercoledì 12 giugno uscirà il terzo episodio, rispettando dunque la programmazione che prevede una nuova uscita ogni settimana il mercoledì. Ricordiamo inoltre che la serie televisiva Star Wars: The Acolyte può essere vista soltanto su Disney+, quindi per seguirla è necessario attivare uno dei tre piani a scelta tra Standard con pubblicità, Standard e Premium. Per maggiori informazioni sui prezzi, vai alla pagina dedicata di Disney+.