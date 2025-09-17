 Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€
Oggi puoi assicurarti la visione esclusiva di tutte le coppe europee con Sky a soli 14€ al mese: attiva subito l'offerta prima che finisca.
Oggi puoi assicurarti la visione esclusiva di tutte le coppe europee con Sky a soli 14€ al mese: attiva subito l'offerta prima che finisca.
Approfitta subito dell’ottima offerta che Sky sta offrendo ai nuovi clienti per guardare tutte le coppe europee in esclusiva. Attiva adesso Sky TV + Sky Calcio a soli 15,90 euro al mese, invece di 33 euro al mese. Aggiungendo 14 euro in più al mese puoi vedere UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e il grande tennis.

Con 14€ aggiungi Sky Sport a Sky TV + Sky Calcio

Preparati a vivere le emozioni delle coppe europee grazie a questa super offerta. Un’esclusiva limitata. Approfittane subito, prima che la promozione finisca a breve. Questa offerta è disponibile solo online. In un attimo sarai già connesso al grande calcio grazie a Sky Go, la piattaforma streaming che ti permette di avere sempre con te, ovunque tu sia, i tuoi abbonamenti Sky.

Tutte le coppe europee a soli 14€ su Sky

Grazie a Sky, oggi tutte le coppe europee sono tue a soli 14 euro al mese. Attivando Sky TV + Sky Calcio a soli 15,90 euro al mese, in offerta speciale, potrai aggiungere Sky Sport a soli 14 euro al mese. Così avrai accesso a tutte le tue passioni con un’unica soluzione economica.

Con 14€ aggiungi Sky Sport a Sky TV + Sky Calcio

Con Sky Calcio hai accesso a 3 partite su 10 a turno della Serie A Enilive. Inoltre, potrai seguire la Serie C in esclusiva al completo. Non perderti nessuno dei match della Premier League, inclusi con Sky Calcio. Potrai anche vedere tutte le partite della Bundesliga e la Ligue 1.

Aggiungendo Sky Sport accedi a tutte le coppe europee e le partite esclusive in diretta. Potrai vedere la UEFA Champions League, il campionato europeo più seguito in assoluto con uno dei trofei più ambiti in Europa. Non manca nemmeno l’emozionante nuova stagione della UEFA Europa League. E per gli appassionati c’è anche la UEFA Conference League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 set 2025
