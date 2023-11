Guarda tutti i nuovi episodi di Loki in streaming su Disney+

La seconda stagione di Loki si è conclusa lo scorso 10 novembre, data in cui è stato trasmesso il sesto e ultimo episodio di un capitolo che per molti appassionati della serie resterà indimenticabile. L’interpretazione eccellente di Tom Hiddleston, la messa in scena strabiliante degli interi episodi e le potenti immagini del finale proiettano Loki 2 nell’olimpo delle serie Marvel.

Se ancora non l’hai vista, ti consigliamo di rimediare quanto prima: quella che resterà con ogni probabilità l’ultima stagione di Loki è disponibile in esclusiva su Disney+.

Rivedi gli episodi della seconda stagione di Loki su Disney+

Non è un mistero che la prima e la seconda stagione di Loki siano state scritte e pensate come un singolo arco narrativo. E dopo aver visto quanto accaduto nel finale del sesto e ultimo episodio, oltre ad aver registrato l’assenza di una scena post-credit, viene naturale pensare che non ci sarà un terza stagione.

Attenzione, non stiamo dicendo che non rivedremo più l’ex Dio dell’inganno o gli altri personaggi della serie in quella che è la nuova fase del Marvel Cinematic Universe, questo no (a partire da Deadpool 3, per esempio). Più che altro, quanto visto/ammirato in questa seconda stagione potrebbe restare un qualcosa di irripetibile, diciamo così. Perché, dunque, pensare di privarsene?

