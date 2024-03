Guarda tutto il catalogo di Disney+ a partire da 5,99€ al mese (piano Standard con pubblicità)

Il catalogo di Disney+ è tra i più interessanti e variegati per la qualità di serie e film disponibili. L’ultimo contenuto in ordine cronologico che è andato ad aggiungersi al catalogo è il film Taylor Swift – The Eras Tour, che in pochi giorni ha ottenuto il record di film concerto più visto di sempre sulla piattaforma streaming di Disney. Per vedere uno degli eventi dell’anno e tutti gli altri contenuti occorre sottoscrivere un abbonamento: il piano più economico è quello Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Accesso completo al catalogo Disney+: piani di abbonamento a partire da 5,99 euro al mese

Disney+ al momento offre tre diversi piani di abbonamento: Standard con pubblicità, Standard, Premium.

Il piano Standard con Pubblicità è il più economico: costa 5,99 euro al mese e offre una qualità di visione in HD più due riproduzioni simultanee.

Se vuoi guardare le serie e i film senza pubblicità e con l’opzione download attiva così da vederli offline, il piano dal miglior rapporto qualità-prezzo è quello Standard: 89,90 euro all’anno (o 8,99 euro al mese). Così come il piano precedente, propone una qualità video fino al Full HD e due riproduzioni simultanee.

Il terzo e ultimo piano di abbonamento è quello Premium: se scegli la fatturazione annuale paghi 119,90 euro l’anno (risparmi due mesi rispetto alla fatturazione mensile di 11,99 euro), ottenendo una qualità fino a 4K UltraHD & HDR, quattro riproduzioni simultanee, il supporto sia al download che all’audio Dolby Atmos e l’assenza totale di pubblicità.

