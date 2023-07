Guarda l'ultima tappa del Tour de France GRATIS in streaming

Anche quest’anno il Tour de France si sta avvicinando all’ultima tappa, quella finale, che svelerà il vincitore della 110ª edizione. Sembra ieri quando, il 1° luglio, è scattato il via da Bilbao. 21 tappe in totale che stanno mettendo a dura prova i ciclisti impegnati verso l’ambito trofeo. Come puoi vedere l’ultima tappa e le premiazioni in live streaming gratis? Semplice, sintonizzandoti su Rai Play.

Grazie a questa piattaforma completamente gratuita hai la possibilità di vedere in diretta, ovunque tu sia, le tue trasmissioni preferite compreso, come in questo caso, lo sport trasmesso sui canali in chiaro. Potresti però avere qualche problema di connessione se ti trovi all’estero. Questo a causa dei blocchi regionali applicati su quasi tutte le piattaforme di streaming, compresa Rai Play. Risolvi il problema con NordVPN.

Installando questa VPN sui tuoi dispositivi, l’app è compatibile con tutti i sistemi operativi comprese smart TV, ottieni un accesso illimitato a tutti i contenuti del web limitati da georestrizioni e censure. Questo vantaggio è dato dai suoi 5700 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, costantemente aggiornati per aggirare qualsiasi blocco regionale imposto. Perciò potrai goderti l’ultima tappa del Tour de France anche dall’estero grazie a NordVPN.

Tour de France in streaming senza buffering

Un altro vantaggio offerto da NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto, è che i suoi server garantiscono una larghezza di banda illimitata alla tua connessione, sempre e ovunque. Ciò significa che potrai goderti l’ultima tappa del Tour de France in streaming senza buffering né disconnessioni, nonostante traffico dati intenso o limitazioni imposte dal tuo operatore telefonico.

Inoltre, garantendo una connessione dati con Crittografia AES a 256 bit, tutti i tuoi dati personali sono al sicuro. Niente e nessuno potrà accedere alle tue informazioni sensibili come Indirizzo IP, posizione reale, dettagli di pagamento e altro. Sarai quindi costantemente protetto da qualsiasi occhio indiscreto e da qualunque tracker alla ricerca delle tue preferenze di navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.