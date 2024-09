Guarda le ultime serie TV americane grazie a una VPN

Le piattaforme di streaming non offrono lo stesso catalogo in tutti i territori: ad esempio, sai che alcune serie TV americane da noi non risultano disponibili, anche per chi è in possesso di un abbonamento al servizio che le include altrove? Fortunatamente, puoi risolvere il problema con una VPN, come nel caso di ExpressVPN (in forte sconto), effettuando l’accesso con un indirizzo IP localizzato a Los Angeles, a New York, a Miami o a San Francisco. Come funziona?

Una VPN per vedere tutte le serie TV americane che vuoi

È molto semplice. Al momento, tra le centinaia di server distribuiti in 105 paesi di tutto il mondo, ce ne sono 24 presenti negli Stati Uniti. Non devi far altro che aprire l’applicazione, sceglierne uno e attivare la tua connessione protetta. Da quel momento, potrai navigare online come se ti trovassi davvero oltreoceano e avrai così accesso a tutti i contenuti riservati al pubblico a stelle e strisce. Vale anche per gli episodi degli show che da noi non sono ancora arrivati o non sono più reperibili.

Tutte le caratteristiche e le funzionalità del servizio sono descritte nel dettaglio sulle pagine del sito ufficiale: dai un’occhiata. Ci sono app da scaricare per tutti i dispositivi (fino a 8 collegati in contemporanea, inclusi i televisori), la migliore crittografia del settore, la tecnologia TrustedServer, zero compromessi in termini di velocità, la protezione totale della privacy e molto altro ancora.

L’offerta più conveniente per la VPN è quella che propone l’abbonamento annuale al prezzo mensile di soli 6,67 eurp (invece di 12,65 euro), con uno sconto del 48% rispetto al listino. Inoltre, ExpressVPN ti regala anche 3 mesi gratis. Non perdere tempo e approfittane adesso, potrai contare anche sul rimborso garantito entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.