Guarda Vasco Rossi: il Supervissuto su Netflix a un prezzo super

Disponibile su Netflix, Vasco Rossi: il Supervissuto è una nuova docuserie in 5 episodi che racconta la vita del cantautore più discusso e amato. Un’occasione unica per entrare nell’intimo di questa “super star”. Guarda questa nuova docuserie in streaming su Netflix attivando Intrattenimento Plus di Sky. Questa fantastica promozione offre un bundle di tutto rispetto che non puoi perdere.

Grazie a questa offerta hai tutti i contenuti di Netflix + Sky TV a soli 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Al termine della promozione puoi rinnovare l’offerta allo sconto applicabile in quel momento. Cosa stai aspettando? Non lasciarti scappare l’occasione di rendere il tuo intrattenimento davvero fantastico, ricco di serie TV, film, docuserie, show e tantissimi altri titoli eccezionali.

Vasco Rossi: il Supervissuto, sinossi ufficiale e trailer

Con Netflix puoi vedere fin da subito la nuova docuserie Vasco Rossi: il Supervissuto. Un titolo che sta già facendo impazzire i milioni di fan di questo cantautore che ha fatto la storia italiana e mondiale. Guarda tutti gli episodi attivando Intrattenimento Plus a soli 14,90 euro al mese. Ecco la sinossi ufficiale di questo nuovo titolo firmato Netflix:

La rockstar più amata d’Italia offre un accesso senza precedenti a dettagli intimi della sua vita personale e della sua incredibile carriera nel coroso dei decenni. Dall’infanzia modesta nel paesino di Zocca al primo concerto in Piazza Maggiore: Vasco dà subito prova del suo talento musicale e spirito ribelle.

Intrattenimento Plus anche dall’estero

Ricordati che i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea, compreso Vasco Rossi: il Supervissuto. Con un abbonamento Sky in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia. In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go e Netflix dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.