Guarda Wimbledon minuto per minuto in diretta a prezzo SHOCK

Sei un appassionato di tennis? Da oggi puoi vedere il Wimbledon 2024 in diretta esclusiva a un prezzo shock. Attiva subito NOW PASS SPORT da soli 14,99€ al mese. Si tratta di un’offerta pazzesca che include live streaming e on demand tutti gli sport trasmessi da Sky. Ottieni un abbonamento in grado di farti emozionare assistendo a tutti gli eventi sportivi più importanti in diretta.

Un prezzo ultra vantaggioso e conveniente se pensi a quanti contenuti puoi vedere tutto l’anno. Oltre a Wimbledon, per quanto riguarda il tennis avrai accesso ad ATP, WTA 100 e Roland Garros. Invece, in merito agli altri sport, potrai vedere il grande Basket internazionale incluso NBA. Pensa, avrai accesso a tutte le coppe Europee UEFA, alla Serie A TIM con 3 partite su 10 e a tutta la Serie C NOW.

Ma non è tutto. Infatti, con NOW PASS SPORT, oltre a Wimbledon 2024 in diretta esclusiva dal 1° al 14 luglio, hai la possibilità di goderti le nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP. A questo aggiungi anche Premier League, Golf e molto altro ancora. Insomma, un vero e proprio party per te che ami lo sport e non vuoi perderti il meglio.

Wimbledon 2024: dove seguire le gare e il calendario completo

Wimbledon 2024 è iniziato ieri e durerà fino al 14 luglio. In questi giorni fatti fare compagnia dai migliori campioni di tennis. Attiva subito NOW PASS SPORT da soli 14,99€ al mese. Infatti, con NOW puoi seguire tutte le gare in diretta streaming. Ecco il calendario ufficiale del torneo per questa edizione 2024:

Lunedì 1 luglio

dalle 12 1° turno (maschile e femminile)

dalle 12 1° turno (maschile e femminile) Martedì 2 luglio

dalle 12 1° turno (maschile e femminile)

dalle 12 1° turno (maschile e femminile) Mercoledì 3 luglio

dalle 12 2° turno (maschile e femminile)

dalle 12 2° turno (maschile e femminile) Giovedì 4 luglio

dalle 12 2° turno (maschile e femminile)

dalle 12 2° turno (maschile e femminile) Venerdì 5 luglio

dalle 12 3° turno (maschile e femminile)

dalle 12 3° turno (maschile e femminile) Sabato 6 luglio

dalle 12 3° turno (maschile e femminile)

dalle 12 3° turno (maschile e femminile) Domenica 7 luglio

dalle 12 ottavi di finale (maschile e femminile)

dalle 12 ottavi di finale (maschile e femminile) Lunedì 8 luglio

dalle 12 ottavi di finale (maschile e femminile)

dalle 12 ottavi di finale (maschile e femminile) Martedì 9 luglio

dalle 14 quarti di finale (maschile e femminile)

dalle 14 quarti di finale (maschile e femminile) Mercoledì 10 luglio

ore 14 quarti di finale (maschile e femminile)

ore 14 quarti di finale (maschile e femminile) Giovedì 11 luglio

dalle 14.30 semifinali femminili

dalle 14.30 semifinali femminili Venerdì 12 luglio

dalle 14.30 semifinali maschili

dalle 14.30 semifinali maschili Sabato 13 luglio

ore 15 finale femminile

ore 15 finale femminile Domenica 14 luglio

ore 15 finale maschile